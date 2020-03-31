https://static.news.ru/photo/1340216c-736a-11ea-a6b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила, что принятые в стране меры могут предотвратить быстрый рост числа заражённых коронавирусом.

Мне кажется, что масштабные действия, которые предпринимает РФ, могут помочь: мы не будем идти путём, когда так быстро будет расти число новых случаев, — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Представитель ВОЗ также добавила, что ещё не все страны прошли пик по заболеваемости COVID-19.

Самым главным является то, чтобы мы замедлили процесс. Надеемся, что некоторым странам это удастся, — сказала она.

Ранее бывший министр здравоохранения Италии Джироламо Сиркья заявил, что страна ещё не достигла пика заражений новым коронавирусом. По его словам, феномен этого заболевания появился не в один определённый момент, поэтому нельзя точно сказать, когда именно всё закончится. Общее число заболевших на Апеннинах — 101 739 человек. С начала эпидемии инфекция унесла жизни 11 591 итальянца.

Вечером 29 марта Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Теперь всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Однако власти столицы подчёркивали, что выезд и въезд в город не закрыты. Аналогичный режим «всеобщей самоизоляции» по примеру столицы также ввели 49 регионов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 800 тысяч человек по всему миру, свыше 38 тысяч умерли, более 170 тысяч выздоровели. В России выявлено 2337 случаев инфицирования, более 100 пациентов выписаны из больниц, 18 умерли. На Москву приходится 1613 случаев заражения, писал NEWS.ru.