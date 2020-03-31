Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила, что принятые в стране меры могут предотвратить быстрый рост числа заражённых коронавирусом.
Мне кажется, что масштабные действия, которые предпринимает РФ, могут помочь: мы не будем идти путём, когда так быстро будет расти число новых случаев, — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».
Представитель ВОЗ также добавила, что ещё не все страны прошли пик по заболеваемости COVID-19.
Самым главным является то, чтобы мы замедлили процесс. Надеемся, что некоторым странам это удастся, — сказала она.
Ранее бывший министр здравоохранения Италии Джироламо Сиркья заявил, что страна ещё не достигла пика заражений новым коронавирусом. По его словам, феномен этого заболевания появился не в один определённый момент, поэтому нельзя точно сказать, когда именно всё закончится. Общее число заболевших на Апеннинах — 101 739 человек. С начала эпидемии инфекция
Вечером 29 марта Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Теперь всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Однако власти столицы подчёркивали, что выезд и въезд в город не закрыты. Аналогичный режим «всеобщей самоизоляции» по примеру столицы также ввели 49 регионов.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 800 тысяч человек по всему миру, свыше 38 тысяч умерли, более 170 тысяч выздоровели. В России выявлено 2337 случаев инфицирования, более 100 пациентов выписаны из больниц, 18 умерли. На Москву приходится 1613 случаев заражения, писал NEWS.ru.
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