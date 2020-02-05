https://static.news.ru/photo/ee1271f0-4840-11ea-a184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/XinHua/Global Look Press

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил, что в мире не существует действующих лекарств от коронавируса 2019-nCoV.

По его словам, большинство заболевших останутся живы, если им предоставят необходимое лечение. Райан подчеркнул, что тяжелые случаи, а также летальные исходы возникают у пожилых людей, которые испытывают проблемы со здоровьем.

Многие пациенты скончались от того, что стали отказывать их органы, не обязательно из-за эффекта от вируса, но от шока, который создал этот вирус. Так что большинство пациентов выживут, если получат адекватное поддерживающее лечение, — подчеркнул Райан.

Представитель ВОЗ отметил, что в настоящий момент не доказана эффективность воздействия лекарств от ВИЧ, а также лекарств от предыдущих типов коронавируса. Государства могут использовать интерфероны и ингибиторы для проверки эффективности лечения, отметил Райан. Он призвал делиться результатами исследований, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что британский профессор Имперского колледжа Лондона Роберт Шэтток заявил, что команде специалистов под его руководством удалось сократить время на разработку вакцины от 2019-nCoV с «двух-трёх лет до 14 дней». По его словам, испытания вакцины на животных могут пройти уже на следующей неделе.