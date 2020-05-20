Главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова сообщила о тенденции к снижению уровня заболеваемости коронавирусом в России. Уже к июлю россияне забудут о карантине и начнут вести привычный образ жизни, сказала она. Однако некоторые чиновники не разделяют её оптимизма. Вторая волна пандемии не за горами, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. О сроках возвращения инфекции Вуйнович не сообщила. Уже к осени COVID-19 вернётся, подтверждают вирусологи, но инфекционный агент значительно ослабнет из-за летней жары и уже не будет убивать людей.

Первая волна COVID-19 завершится примерно в июле, но после пары месяцев спокойствия болезнь вновь возьмёт реванш. Вторую волну следует ожидать уже будущей осенью, сообщил NEWS.ru вирусолог, академик РАЕН Анатолий Альтштейн. Он объясняет это «неизбежным ослаблением мер по профилактике заболевания», после которого болезнь вновь постучится в двери. Но главным образом этому поспособствует холодная осенняя погода.

Сколько ни воюй — всё бесполезно. Вирус будет возвращаться вновь в холодный период года и затухать в тёплое время года. То есть он станет ещё одним сезонным заболеванием. Как грипп или ОРВИ. Анатолий Альтштейн вирусолог и академик РАЕН вирусолог и академик РАЕН

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт сравнил сценарий распространения COVID-19 с путём, который 100 лет назад прошёл испанский грипп (так называемая испанка). Ей было заражено почти 30% жителей планеты, а по меньшей мере 17 млн умерло. Болезнь имела схожую с коронавирусом симптоматику. Она поражала дыхательные пути, вызывая пневмонию. Испанка свирепствовала несколько лет, а потом резко пошла на спад. Как сообщил Анатолий Альтштейн, это «типичный сценарий поведения подобных вирусов», со временем их патогенность снижается, а у людей приобретается коллективный иммунитет. Но сами болезни никуда не уходят. Они возвращаются, иногда под другими названиями.

В 2009 году вирус того же типа, что и испанка, вызвал пандемию свиного гриппа. По данным ВОЗ, во всём мире зафиксировано около 18,5 тысячи случаев заражения с летальным исходом, более чем в 200 странах были обнаружены инфицированные. В августе 2010 года представители ВОЗ объявили о прекращении пандемии. Вирус завершил цикл своего развития. Учёные заявили, что свиной грипп продолжит циркулировать, но будет вести себя как вирус сезонного типа. Так и вышло. Отдельные случаи заболевания встречаются до сих пор, но оно не носит массового характера.

Все новые вирусы через год-два неизбежно ослабевают. Они остаются заразными, но убивают значительно меньшее число людей. Такие инфекционные агенты более жизнеспособные. То же самое будет с новым штаммом коронавируса. Он «притрётся» к человеческому обществу, — сообщил академик.

COVID-19 мутирует таким образом, что будет поражать только верхние дыхательные пути. Лёгкие и бронхи же он затрагивать не будет, прогнозирует Альтштейн. Таким образом, по симптоматике вирус станет напоминать обычную ОРВИ.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что в большинстве регионов России ожидается жаркое лето. Высокая температура воздуха губительна для любых вирусов, она как минимум снижает их патогенность, объяснил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев. Поэтому «укрощение» COVID-19 может случиться уже скоро. Вирус никуда не уйдёт, но ослабнет и станет сезонным.

Болезнь станет ещё менее опасной и массовой с распространением вакцины, отметил Зуев. Главное, чтобы у россиян была возможность сделать прививку бесплатно.

Следовательно, нас ожидает вторая, третья и последующие волны заболеваемости COVID-19. Но из-за закономерного ослабления вируса они не будут носить характер пандемии. Существенно сократит число заболевших массовая вакцинация, если она будет введена.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производство российской вакцины от коронавируса может начаться уже к концу лета. По его словам, стадию доклинических испытаний планируют завершить через месяц, ещё 14 дней займут испытания на людях. Параллельно вакцину против коронавируса создают в новосибирском научном центре «Вектор». Как сообщил его директор Ринат Максютов, прививка будет готова уже через три месяца. Всего в России разрабатывается 47 потенциальных вакцин против COVID-19, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.