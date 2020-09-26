Вирусологи оценили возможность пожизненного иммунитета к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/df431fe0-004a-11eb-8f4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн заявил, что пока нет достоверных сведений о возможности формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу.

Так он отреагировал на заявление директора Центра вирусологии «Вектор» Рината Максютова о том, что пожизненный иммунитет к COVID-19 может сформироваться при некоторых особенностях иммунной системы, если человек переболел коронавирусом в тяжёлой форме. Альтштейн в беседе с РБК отметил , что для изучения вопроса потребуется время.

Другие коронавирусы могут заразить человека повторно, но вызывают относительно лёгкие заболевания, — пояснил вирусолог.

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский согласился с коллегой, что вопрос о пожизненном иммунитете требует времени для изучения.

Но в данном случае производитель вакцины выступает как лицо заинтересованное: если все переболеют коронавирусом в лёгкой форме, то и вакцина не понадобится, — подчеркнул Покровский.

Он добавил, что организм защищается от вирусов не только с помощью антител. К примеру, в лёгких есть клетки, которые выделяют слизь и отхаркиваются вместе с вирусом. По словам вирусолога, не исключено, что люди, переболевшие коронавирусом в лёгкой форме, имеют мало антител, но другие факторы будут сильными.

Этим объясняется то, что люди старшего поколения переносят инфекцию хуже — вирус пробивает естественную защиту организма, которая есть у детей и у молодых людей, — считает Покровский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что делить пандемию коронавируса на так называемые волны особого смысла нет. Это «не очень принципиальная вещь», считает профессор Анатолий Альштейн. Он отметил, что рассуждать о том, является ли рост заболеваемости второй волной или продолжением первой, не имеет практического смысла. Паузы в эпидемии вируса в России не было, она лишь снизилась в два раза, а сейчас пошла на подъём.