Вирусологи оценили возможность пожизненного иммунитета к коронавирусу

Вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн заявил, что пока нет достоверных сведений о возможности формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу.
Так он отреагировал на заявление директора Центра вирусологии «Вектор» Рината Максютова о том, что пожизненный иммунитет к COVID-19 может сформироваться при некоторых особенностях иммунной системы, если человек переболел коронавирусом в тяжёлой форме. Альтштейн в беседе с РБК
Другие коронавирусы могут заразить человека повторно, но вызывают относительно лёгкие заболевания, — пояснил вирусолог.
Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский согласился с коллегой, что вопрос о пожизненном иммунитете требует времени для изучения.
Но в данном случае производитель вакцины выступает как лицо заинтересованное: если все переболеют коронавирусом в лёгкой форме, то и вакцина не понадобится, — подчеркнул Покровский.
Он добавил, что организм защищается от вирусов не только с помощью антител. К примеру, в лёгких есть клетки, которые выделяют слизь и отхаркиваются вместе с вирусом. По словам вирусолога, не исключено, что люди, переболевшие коронавирусом в лёгкой форме, имеют мало антител, но другие факторы будут сильными.
Этим объясняется то, что люди старшего поколения переносят инфекцию хуже — вирус пробивает естественную защиту организма, которая есть у детей и у молодых людей, — считает Покровский.
Ранее NEWS.ru сообщал, что делить пандемию коронавируса на так называемые волны особого смысла нет. Это «не очень принципиальная вещь», считает профессор Анатолий Альштейн. Он отметил, что рассуждать о том, является ли рост заболеваемости второй волной или продолжением первой, не имеет практического смысла. Паузы в эпидемии вируса в России не было, она лишь снизилась в два раза, а сейчас пошла на подъём.
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