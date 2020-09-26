Вирусолог объяснил, почему нет смысла делить пандемию на волны

https://static.news.ru/photo/1f43b948-fff0-11ea-ae74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Делить пандемию коронавируса на так называемые волны особого смысла нет. Это «не очень принципиальная вещь», считает профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

Он отметил, что рассуждать о том, является ли рост заболеваемости второй волной или продолжением первой, не имеет практического смысла. Паузы в эпидемии вируса в России не было, она лишь снизилась в два раз, а сейчас пошла на подъём, объяснил вирусолог.

Связано это с тем, что население расслабилось: перестало соблюдать элементарные противоэпидемические меры — такие как маски в людных местах, дистанцирование, мытьё рук, самоизоляция, работа в удалённом доступе, — рассказал Альштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также напомнил, что осень традиционно является неблагоприятным сезоном для инфекций верхних дыхательных путей. В совокупности с пандемией и несоблюдением мер профилактики это и привело к росту заболеваемости, отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что массовая вакцинация не в силах уничтожить коронавирус. Он останется с человечеством навсегда, но превратится уже в обычный вирус, заявили сразу несколько учёных.