Вирусолог высказался против ужесточения мер по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/5ad4e5fc-06fa-11eb-8b86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введённые в России меры по профилактике распространения коронавируса не следует ужесточать, контролирующие органы должны тщательнее следить за их выполнением, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, зачастую эпидобстановку ухудшают работодатели. Не желая отпускать сотрудников на удалённую работу, многие из них прибегают к мерам неоправданного и грубого воздействия.

Есть рекомендации, чтобы 30% людей добровольно ушли на работу в удалённом доступе. И они готовы, но предпринимателям это не очень выгодно, они могут оказывать давление, — подчеркнул Альтштейн в беседе с РИА Новости.

Вирусолог также призвал повысить внимание к выполнению профилактических требований в метро.

По данным на 5 октября, в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения.

Ранее NEWS.ru писал, что повторный режим удалённого обучения в школах может привести к большому отставанию в знаниях среди детей и подростков. Ни родителям, ни учителям даже с учётом имеющегося опыта не удастся избежать тех же проблем, которые были на весенней «дистанционке». Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член комитета Государственной думы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.