Вирусолог: шарф не может заменить защитную маску

https://static.news.ru/photo/58f4b324-a4e0-11ea-8910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор биологических наук и вирусолог Сергей Нетесов заявил, что шарфы и воротники не могут заменить медицинскую маску. По его словам, у таких предметов легко перепутать сторону использования.

Маска отличается с внешней и внутренней стороны. Если надеть её неправильно, человек будет вдыхать вирусные частицы, которые ранее были отфильтрованы, передаёт «Говорит Москва».

Дело в том, что никто, конечно же, не запомнит, каким местом шарфа этот человек дышал. С вероятностью 50 процентов он это перепутает, когда наденет этот шарф в следующий раз, — подчеркнул он.

Кроме того, медицинские средства индивидуальной защиты соответствуют стандартам фильтрации, а другие предметы никто не проверял.

Ранее NEWS.ru писал, что в ходе голосования по поправкам в Конституцию россиянам надо будет кратковременно снимать защитную маску при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Такая информация содержится в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении плебисцита.