Вирусолог рассказал о «настораживающей тенденции» при проверке вакцин

Сроки проверки вакцин от коронавируса постепенно сокращаются. Эта тенденция может негативно сказаться на санитарно-эпидемиологической обстановке, так как «с вакциной мы не имеем права рисковать», заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев. Он уточнил, что с опаской относится к пятикратно разведённой детской вакцине от COVID, потому что прививку от кори, например, детям дают такой же концентрации, что и взрослым, цитирует Pravda.Ru.

У нас такого в практике не было. Мы, например, корьевую вакцину делаем и детям до года, и пожилым людям, используя одинаковую дозировку. Поэтому я очень осторожно отношусь к детской вакцине. Да, её можно сделать за короткое время, если есть уже платформа. Но вакцину надо тщательно проверять на клетках, на животных, а потом только на людях. Тенденция сокращения сроков проверки мне не нравится, потому что с вакциной мы не имеем права рисковать, — усомнился Зверев.

Он подчеркнул: перед использованием каких-либо лекарственных препаратов, в том числе от коронавируса, надо точно убедиться, что они не навредят людям.

Ранее учёные из Африканского исследовательского института здравоохранения (ЮАР) выяснили, что у пациентов, дважды привитых вакциной Pfizer и до этого переболевших коронавирусом, антитела активнее боролись с «омикрон»-штаммом. Тем не менее препарат не смог обеспечить полную защиту организма.