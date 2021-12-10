Вирусолог рассказал о «настораживающей тенденции» при проверке вакцин

Вирусолог рассказал о «настораживающей тенденции» при проверке вакцинВирусолог Зверев назвал сокращение сроков проверки вакцин настораживающей тенденцией
У нас такого в практике не было. Мы, например, корьевую вакцину делаем и детям до года, и пожилым людям, используя одинаковую дозировку. Поэтому я очень осторожно отношусь к детской вакцине. Да, её можно сделать за короткое время, если есть уже платформа. Но вакцину надо тщательно проверять на клетках, на животных, а потом только на людях. Тенденция сокращения сроков проверки мне не нравится, потому что с вакциной мы не имеем права рисковать, — усомнился Зверев.
Он подчеркнул: перед использованием каких-либо лекарственных препаратов, в том числе от коронавируса, надо точно убедиться, что они не навредят людям.
Ранее учёные из Африканского исследовательского института здравоохранения (ЮАР) выяснили, что у пациентов, дважды привитых вакциной Pfizer и до этого переболевших коронавирусом, антитела активнее боролись с «омикрон»-штаммом. Тем не менее препарат не смог обеспечить полную защиту организма.