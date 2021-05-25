Вирусолог: иммунитет у привитых от коронавируса сильнее, чем у переболевших

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Сформированный естественным образом иммунитет после перенесённого коронавируса не лучше вакцинального. Об этом KP.RU рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, вирусолог Александр Семёнов.

По мнению эксперта, прививка от коронавируса формирует иммунитет более эффективный с точки зрения защиты.

Если человек переболел, например, классическим уханьским вариантом вируса, то он легко может заболеть снова, заразившись британским или другим штаммом. Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам, — отметил Семёнов.

По словам вирусолога, также не стоит переживать, что из-за мутаций вируса пропадёт поствакцинальный иммунитет. Семёнов рассказал, что вакцины подбираются именно таким образом, чтобы у человека появились антитела, способные поразить вирус, независимо от вида штамма.

Специалист добавил, что Роспотребнадзор ведёт постоянный мониторинг за изменчивостью COVID-19 и уже подбирает возможные варианты на случай, если он кардинально изменится.