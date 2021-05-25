Новый вариант коронавируса обнаружен в бразильском штате Сан-Паулу

https://static.news.ru/photo/93c20378-5ab4-11eb-b60f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Учёные выявили новую разновидность коронавирусной инфекции, она обнаружена в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом сообщает портал G1.

По имеющимся данным, новый вариант неизвестного происхождения изначально был обнаружен в городе Мокока, а затем широко распространился в городе Порту-Феррейра. Он получил название Р.4.

Как рассказал вице-президент бразильского сообщества вирусологов Жоау Пессоа Араужу, вновь обнаруженная разновидность родственна варианту Р.1 и имеет общее происхождение от бразильского штамма В.1.1.28.

Там, где он выявлен сейчас, преобладают вариант P.1 и британский штамм, но динамика его распространения нас весьма беспокоит, — отметил вирусолог.

В настоящее время у медиков нет данных о том, что обнаруженная разновидность коронавируса более заразна или вызывает более тяжёлое течение заболевания. При этом в мае в Порту-Феррейра было зафиксировано большее число смертей от последствий коронавируса, чем в предыдущие месяцы.

В настоящее время Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству заражённых коронавирусом после США и Индии — порядка 16,2 млн. И на втором месте по числу летальных исходов — более 452 тысяч.

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