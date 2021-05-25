Россиян начали страховать от рисков прививок против COVID

https://static.news.ru/photo/182cbf46-55fa-11eb-8899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Полисы, покрывающие риски прививок от COVID-19, запустили в «Капитал Лайф страховании жизни», «Росгосстрахе», «Уралсиб страховании» и ВСК. Об этом пишут «Известия».

Также, по данным издания, в ближайшее время подобную страховку планируют начать продавать в «АльфаСтраховании», рассматривает подобную возможность и «Сбербанк страхование». Цена договоров от рисков вакцинации колеблется в пределах от 500 до 4 тысяч рублей.

Выплаты по полисам гарантируются только в случае резкой аллергической реакции после вакцинации, госпитализации или смерти. При этом выплата за попадание в стационар составит от 10 до 100 тысяч рублей, а при летальном исходе — от 500 тысяч рублей.

С начала 2021 года сборы страховых компаний за полисы страхования от рисков вакцинации достигли 100–200 млн рублей, сообщил генеральный директор компании «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов. В «Росгосстрахе» за три месяца было приобретено порядка 23 тысяч подобных договоров, сборы за них превысили 23 млн рублей. Компании ожидают дальнейшего роста продаж данного вида страховок в связи с распространением вакцинации от коронавируса.

Эксперты полагают, что подобный продукт окажется выгоден для страховщиков, при этом выплаты будут крайне невелики. Данный вид страхования не распространяется на людей старше 65 лет и инвалидов — тех, кто попадает в группу повышенного риска заражения коронавирусом.

Ранее страховщики назвали самые популярные схемы мошенничества.