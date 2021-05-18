Страховщики назвали самые популярные схемы мошенничества

https://static.news.ru/photo/ccc5f562-b7bb-11eb-81f5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество случаев мошенничества в страховании в этом году может увеличиться на 17% по сравнению с прошлогодним уровнем. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. По его словам, самыми популярными схемами мошенничества в этой сфере на сегодняшний день являются оформление ОСАГО задним числом, продажа недействительных полисов и имитация угона дорогостоящих машин.

В целом за 2021 год рост мошенничества ожидается на уровне 2019-го. Тогда за год в полицию было подано 12 тысяч заявлений на сумму 8 млрд рублей. В 2020-м сумма ущерба по 10 тысячам обращений составила 5,5 млрд, — сообщил Ефремов.

Больше всего мошенничеств в текущем году зарегистрировали в оформлении ОСАГО и каско, а также в страховании имущества и страховании ответственности. По мнению экспертов, на обман граждан провоцирует снижение доходов населения из-за кризиса, вызванного пандемией.

Специалисты крупнейших страховых компаний рассказали, что при мошенничестве с каско сейчас очень распространён вариант с имитацией угона дорогостоящих машин, которые затем перемещают в Таджикистан, Туркмению или Афганистан. При мошенничестве с ОСАГО популярна выдача недействительных электронных полисов. Распространены также случаи перечисления выплат за постановочные ДТП или за вред жизни и здоровью в результате столкновения по сфабрикованным документам.

Ранее заместитель гендиректора СК «Макс» Виктор Алексеев рассказал, что слишком низкая цена может являться признаком поддельного полиса ОСАГО. Именно возможностью заплатить ниже рыночной цены мошенники привлекают потребителей. Ещё одним признаком того, что человеку предлагают подделку, является исключительно удалённое общение с продавцом услуги. При этом звонок в страховую компанию и даже посещение её сайта покажет, что реальная стоимость услуги гораздо выше, а тот, кто пытается продать дешёвку, является мошенником без доверенности и лицензии. При этом самым простым способом проверить полис на подлинность является посещение сайта РСА. В разделе проверки узнать всю необходимую информацию можно по номеру полиса или госномеру автомобиля.