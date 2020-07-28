Учёный назвал лучшее время для безопасного загара

https://static.news.ru/photo/6c29fc62-d139-11ea-83f9-fa163e074e61_660.jpgФото: Андрей Аркуша/Russia Look/Global Look Press
Солнце менее агрессивно до 11 часов утра и после 14 часов дня, поэтому отдыхающим на курортах россиянам лучше выбрать для безопасного загара именно данное время. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В полуденные часы лучше прятаться в большой тени, чтобы ультрафиолетовое излучение не достигало кожи, — цитирует учёного ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ультрафиолетовое излучение 29 и 30 июля будет опасным в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краёв. Их жителям следует избегать пребывания на солнце во избежание ожогов и солнечных ударов, сообщил Роман Вильфанд.