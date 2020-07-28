Здоровье

Учёный назвал лучшее время для безопасного загара

04:17, 29 июля 2020
Фото: Андрей Аркуша/Russia Look/Global Look Press

Солнце менее агрессивно до 11 часов утра и после 14 часов дня, поэтому отдыхающим на курортах россиянам лучше выбрать для безопасного загара именно данное время. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В полуденные часы лучше прятаться в большой тени, чтобы ультрафиолетовое излучение не достигало кожи, — цитирует учёного ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ультрафиолетовое излучение 29 и 30 июля будет опасным в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краёв. Их жителям следует избегать пребывания на солнце во избежание ожогов и солнечных ударов, сообщил Роман Вильфанд.

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