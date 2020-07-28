Учёный назвал лучшее время для безопасного загара

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Злоупотребление арбузами может привести к метаболическим расстройствам, в частности, к ожирению. Такого мнения придерживается врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.

Если вы будете есть арбуз каждый день в дозе более полутора килограммов, а многие едят гораздо больше, то прибавка в весе вам практически гарантирована, — отметила Григорьян в беседе с...