Вильфанд назвал регионы, где УФ-индекс поднимется до опасных значений

https://static.news.ru/photo/e294045a-cf91-11ea-94f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ультрафиолетовое излучение с 27 по 30 июля будет опасным в некоторых регионах России, их жителям следует избегать пребывания на солнце во избежание ожогов и солнечных ударов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В южных регионах, в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краёв этот индекс будет достигать восьми-девяти единиц. Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро, — цитирует синоптика ТАСС.

Отмечается, что до семи единиц поднимется УФ-индекс в Приморском крае, Владивостоке и Забайкалье, это также очень высокий уровень. В такой ситуации следует избегать пребывания на солнце, пользоваться защитными кремами с УФ-фильтром и прикрывать кожу одеждой.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Для оценки силы изучения существует шкала от одной до 12 единиц, при показателях выше трёх необходимо использовать защитные средства.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале августа в европейскую часть России придёт похолодание.