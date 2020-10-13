Вакцинация от коронавируса противопоказана людям с тяжёлой формой аллергии

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Тяжёлая форма аллергии является противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа препаратом, который был разработан в центре «Вектор». Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Также соответствующую прививку нельзя делать людям, у которых есть злокачественные заболевания крови и новообразования, острые инфекционные, неинфекционные и хронические заболевания в стадии обострения.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что противопоказаниями для вакцинации препаратом от «Вектора» являются гиперчувствительность к различным компонентам лекарства, осложнение на предыдущее введение вакцины. При острых заболеваниях или хронических недугах в стадии обострения прививку можно делать только спустя месяц после ремиссии или выздоровления. Если у пациента диагностированы нетяжёлые ОРВИ или инфекционные болезни ЖКТ, препарат может быть введён после нормализации температуры.

Кроме того, показаниями являются первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. Детям до 18 лет также нельзя проводить вакцинацию из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности препарата, — цитирует сообщение Роспотребнадзора ТАСС.

Вакцину от «Вектора» планируют зарегистрировать 15 октября.

Как ранее писал NEWS.ru, всех участников пострегистрационных исследований первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» планируют привить к концу января 2021 года. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи, где разработали препарат, Александр Гинцбург.