Вакцина «Спутник Лайт» вдвое снижает вероятность заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c99fc3f0-9528-11eb-b58a-96000091f725_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Использование вакцины «Спутник Лайт» вдвое снижает риск заражения коронавирусной инфекцией, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. В этом центре была создана вакцина от COVID-19 «Спутник V», а затем её упрощённая разновидность «Спутник Лайт».

Есть вариант «Лайт», который собой представляет первый компонент вакцины «Спутник V». Если использовать отдельно без второй вакцинации, то это даёт возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Гинцбург.

Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» Минздрав РФ зарегистрировал 29 марта. Это облегчённый вариант препарата «Спутник V», состоящий из одного компонента и не требующий повторной прививки.

Как писал NEWS.ru, специалисты центра Гамалеи занимаются разработкой модификаций российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для различных групп граждан. Как рассказал Александр Гинцбург, в текущем году планируется провести клинические испытания «Спутника V» в виде капель в нос для детей трёх-четырёх лет. Он отметил, что согласно текущим данным, эта форма препарата не имеет никаких побочных эффектов. По словам учёного, детей необходимо разделить на несколько групп для вакцинации от коронавируса. Начинать прививать следует тех, кто попадает в возрастную группу 12–17 лет.