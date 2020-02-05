https://static.news.ru/photo/7b6dafe2-4823-11ea-b07a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Школу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ ученицы. Отмечается, что дистанционное обучение в школе №8 в Ноябрьске будет продолжаться 14 дней.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.Тем временем анализы девочки изучают в Тюменском НИИ краевой и инфекционной патологии и новосибирском научном центре «Вектор».

Сама заболевшая школьница чувствует себя удовлетворительно.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в России выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, при этом новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в России.