Школу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ ученицы. Отмечается, что дистанционное обучение в школе №8 в Ноябрьске будет продолжаться 14 дней.
Об этом
Сама заболевшая школьница чувствует себя удовлетворительно.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в России выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, при этом новых случаев заболеваний не зарегистрировано.
Ранее NEWS.ru сообщил, что Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в России.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен