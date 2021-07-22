В «Векторе» рассказали об эффективности российских вакцин от COVID-19

Все российские вакцины от коронавируса эффективны против известных мутаций. Об этом сообщил руководитель екатеринбургского филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семёнов, пишет ТАСС.

На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины — и тесты эти проводятся постоянно — защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя, — цитирует его агентство.

Семёнов добавил, что достаточно эффективными инструментами для предотвращения появления новых штаммов является вакцинация населения.

Ранее российский вирусолог Сергей Нетёсов сообщил, что векторные и мРНК-вакцины, в том числе и российский «Спутник V», защищают от штамма «дельта» примерно на 90%. Он объяснил, что разница в защите от исходного вируса и от его индийского варианта невелика.

Другой эксперт — директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович — не смогла точно сказать, насколько сильно «Спутник V» или любая другая вакцина защищают от штамма «дельта», потому что пока ведутся исследования на эту тему.