Вирусолог назвал вакцину, которая лучше всех защищает от штамма «дельта»

Профессор МГУ Алексей Аграновский считает, что «Спутник V» лучше всех остальных российских вакцин защищает от индийского штамма коронавируса. Свои выводы он сделал на основании имеющихся научных публикаций по «Спутнику V» и «КовиВаку», пишет РБК.

Учёный предполагает, что вакцина от центра Гамалеи защищает примерно на 80%, а вот «КовиВак» даёт не такую сильную защиту.

По моим представлениям, «КовиВак» должен давать защиту, но не такую высокую, как «Спутник V», — сказал он.

Что касается вакцины центра Чумакова, то по ней не так много научных данных, поэтому делать выводы пока сложно.

Другой эксперт — директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович — не смогла точно сказать, насколько сильно «Спутник V» или любая другая вакцина защищают от штамма «дельта», потому что пока ведутся исследования на эту тему.

Я думаю, что исследования на этот счёт пока проводятся in vitro [вне живого организма]. Со временем будет понятно, — сказала она.

При этом в отношении британского штамма уже есть некоторая ясность, добавила Попович. В частности, препарат англо-шведской компании AstraZeneca оказался эффективным в Великобритании против этого варианта вируса.

Ранее российский вирусолог Сергей Нетёсов сообщил, что векторные и мРНК-вакцины, в том числе и российский «Спутник V», защищают от штамма «дельта» примерно на 90%. Он объяснил, что разница в защите от исходного вируса и от его индийского варианта невелика.