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Вирусолог назвал вакцину, которая лучше всех защищает от штамма «дельта»

01:39, 12 июля 2021
Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Профессор МГУ Алексей Аграновский считает, что «Спутник V» лучше всех остальных российских вакцин защищает от индийского штамма коронавируса. Свои выводы он сделал на основании имеющихся научных публикаций по «Спутнику V» и «КовиВаку», пишет РБК.

Учёный предполагает, что вакцина от центра Гамалеи защищает примерно на 80%, а вот «КовиВак» даёт не такую сильную защиту.

По моим представлениям, «КовиВак» должен давать защиту, но не такую высокую, как «Спутник V», — сказал он.

Что касается вакцины центра Чумакова, то по ней не так много научных данных, поэтому делать выводы пока сложно.

Другой эксперт — директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович — не смогла точно сказать, насколько сильно «Спутник V» или любая другая вакцина защищают от штамма «дельта», потому что пока ведутся исследования на эту тему.

Я думаю, что исследования на этот счёт пока проводятся in vitro [вне живого организма]. Со временем будет понятно, — сказала она.

При этом в отношении британского штамма уже есть некоторая ясность, добавила Попович. В частности, препарат англо-шведской компании AstraZeneca оказался эффективным в Великобритании против этого варианта вируса.

Ранее российский вирусолог Сергей Нетёсов сообщил, что векторные и мРНК-вакцины, в том числе и российский «Спутник V», защищают от штамма «дельта» примерно на 90%. Он объяснил, что разница в защите от исходного вируса и от его индийского варианта невелика.

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