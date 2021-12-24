В России за сутки выявили 25 667 новых случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 25 667 и в общей сложности составило 10 318 650 человек, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. В Подмосковье впервые за три месяца выявили менее тысячи заболевших коронавирусом за сутки, это минимум с 23 сентября.

Число умерших возросло за сутки на 1002, за весь период по России умер 301 271 человек. При этом число выздоровевших составило 41 645 человек, за весь период по выздоровлении выписано 9 139 166 россиян. В Москве выявили 3062 заболевших коронавирусом за сутки, 77 пациентов скончались.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова сообщила, что симптомы заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» могут проявиться через три — шесть дней после заражения. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, симптомы могут проявиться уже на следующий или через день после контакта с заражённым. При этом Руженцова отметила, что на сокращение инкубационного периода при «омикроне» по сравнению со штаммом «дельта» указывает быстрый рост числа заболевших в ряде стран.