В России за сутки от COVID-19 вылечились 3420 пациентов

https://static.news.ru/photo/b2e9f7d6-d55f-11ea-bac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки в России из больниц выписано 3420 человек, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция. Информацию о динамике выздоровления пациентов от COVID-19 сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Кроме этого, официально зарегистрировано 5394 заражения. При этом 79 инфицированных скончались.

Всего с начала эпидемии в России COVID-19 заболели 856 264 человек. Из них 14 207 не смогли справиться с болезнью, а 653 593 выздоровели. Число тех, кто прямо сейчас болеет коронавирусом, составляет 188 464.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный врач больницы в Коммунарке, ставшей одним из главных центров по приёму заражённых, Денис Проценко назвал признаки коронавирусного кашля. По его словам, позывы к нему поверхностные, на фоне постоянного першения в горле.