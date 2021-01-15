В России создали тест, выявляющий коронавирус за час

https://static.news.ru/photo/d2761480-5760-11eb-a72a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест, позволяющий выявлять коронавирус за 60–90 минут. Об этом сообщил директор учреждения Василий Акимкин на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Разработали практически и опробовали тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в 3-4 раза. По чувствительности и специфичности он не уступает классическим ПЦР, — цитирует РИА Новости учёного.

По его словам, на получение результата необходимо от 60 до 90 минут.

Ранее учёные из Сингапура создали экспресс-тест на антитела к коронавирусу, который показывает результат уже в течение часа. Об этом сообщила глава программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьфа. Тест, по её словам, поможет «оценивать эффективность потенциальных вакцин против COVID-19, рассчитывать, какая часть населения уже была инфицирована и вылечилась от соответствующих заболеваний».

Ван отметила, что тест в скором времени поступит в производство и затем будет передан в местные больницы. Также тесты в кратчайшие сроки, по словам создателей, могут быть поставлены в другие страны, писал NEWS.ru.