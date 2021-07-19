В России разработан новый способ лечения больных ВИЧ

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам разработчиков, полностью вылечить ВИЧ невозможно, поэтому пациенты получают препарат пожизненно, что связано с высоким риском развития нежелательных явлений.

В 90% схем лечения входит препарат «Тенофовир», имеющий долгосрочную токсичность в отношении воздействия на почки и кости. Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая "Тенофовир", а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: «Долутегравир» и «Эмтрицитабин», — сообщают представители центра.

При этом через полгода первичного лечения формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ. В этой связи, двойная терапия оказывается достаточной, чтобы полностью подавить вирус. При этом оба компонента двойной схемы подобраны так, что они усиливают друг друга.

Схема лечения не имеет токсичности и обладает максимально возможной долгосрочной эффективностью и переносимостью.

До этого подобного подхода в лечении больных ВИЧ не существовало.

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