В России изменят порядок оказания помощи больным с онкологией

https://static.news.ru/photo/72d5e0b0-06e7-11eb-8e1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Новый порядок оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями могут одобрить в России в ближайшие недели, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, новый порядок включает в себя лицензионные требования, которые в первую очередь предоставляют не рекомендуемый, а обязательный формат структурных подразделений, оснащение их необходимым оборудованием и использование технологий для учреждений такого типа. Также в него внесут комплекс мер по информационному сопровождению и использованию различных информпродуктов, дата-центров.

Порядок уже подготовлен, сейчас завершающая фаза. На этой неделе планируется по типу врачебного консилиума — ведущие специалисты-онкологи и региональные специалисты будут [его] обсуждать, финализировать, оттачивать, — уточнил он.

Мурашко выразил надежду, что документ удастся выпустить в ближайшие недели, передаёт ТАСС.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из ключевых задач нацпроекта «Здравоохранение». За шесть лет власти намерены снизить смертность от рака до 185 случаев на 100 тысяч населения. На выполнение задачи планируется направить почти 1 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее Мурашко заявил, что за последние девять месяцев в России зарегистрирована тенденция к снижению смертности от злокачественных новообразований.