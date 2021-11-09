В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в стране

Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю составил 191 на 100 тысяч населения, темп прироста коронавируса — 2,1%. Это свидетельствует о снижении заболеваемости и прерывании цепочки эпидпроцесса во время нерабочих дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит РИА Новости.

По словам руководителя ведомства, ещё месяц назад темп прироста был на уровне 18%.

За прошедшую неделю показатель заболеваемости составил 191 на 100 тысяч населения. И ещё раз хочу отметить, что прошедшая неделя показала снижение, значительное снижение темпов прироста, — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Она добавила, что в первую очередь меньше болеть стали дети и подростки. Среди взрослого населения в возрасте от 18 до 49 лет рост заболеваемости вообще остановился. В то же время заболеваемость коронавирусом продолжает расти среди взрослого населения старше 60 лет. А максимальные показатели наблюдаются в старшей возрастной группе — 65 лет и выше.

Попова добавила, что единственным способом борьбы с COVID-19 остаётся вакцинация.

Россия, по данным на 9 ноября, в очередной раз обновила максимальный показатель смертности от коронавируса. За минувшие сутки в стране скончались 1211 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 249 215 россиян. За прошедшие 24 часа число заразившихся выросло на 39 160 человек. За время пандемии в России заболели более 8,8 млн человек.

Общее количество выздоровевших на сегодняшний день превышает 7,6 млн россиян. Из них за последние сутки из больниц выписаны 32 036 человек.