16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в стране

15:32, 09 ноября 2021
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в стране Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю составил 191 на 100 тысяч населения, темп прироста коронавируса — 2,1%. Это свидетельствует о снижении заболеваемости и прерывании цепочки эпидпроцесса во время нерабочих дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит РИА Новости.

По словам руководителя ведомства, ещё месяц назад темп прироста был на уровне 18%.

За прошедшую неделю показатель заболеваемости составил 191 на 100 тысяч населения. И ещё раз хочу отметить, что прошедшая неделя показала снижение, значительное снижение темпов прироста, — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Она добавила, что в первую очередь меньше болеть стали дети и подростки. Среди взрослого населения в возрасте от 18 до 49 лет рост заболеваемости вообще остановился. В то же время заболеваемость коронавирусом продолжает расти среди взрослого населения старше 60 лет. А максимальные показатели наблюдаются в старшей возрастной группе — 65 лет и выше.

Попова добавила, что единственным способом борьбы с COVID-19 остаётся вакцинация.

Россия, по данным на 9 ноября, в очередной раз обновила максимальный показатель смертности от коронавируса. За минувшие сутки в стране скончались 1211 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 249 215 россиян. За прошедшие 24 часа число заразившихся выросло на 39 160 человек. За время пандемии в России заболели более 8,8 млн человек.

Общее количество выздоровевших на сегодняшний день превышает 7,6 млн россиян. Из них за последние сутки из больниц выписаны 32 036 человек. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео