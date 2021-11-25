В Роспотребнадзоре сделали прогноз о развитии «чёрной плесени» у россиян

У жителей России в ряде случаев может развиваться «чёрная плесень». При этом обычно она встречается у людей, живущих в странах с жарким и влажным климатом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Характерные для мукормикоза — так называемой чёрной плесени — симптомы были выявлены у одной из пациенток в Ильинской больнице Подмосковья через два месяца после того, как она перенесла коронавирусную инфекцию.

Хотя это в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, но она может развиться и в наших условиях при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов, — отметил Александр Горелов.

По его словам, мукормикоз чаще всего встречается у людей с сахарным диабетом, у пациентов в тяжёлом иммунодефицитном состоянии и при интенсивном и неправильном использовании антибактериальных и гормональных препаратов. В подобных случаях человек в целом сильно уязвим для любой грибковой инфекции, включая и «чёрную плесень».

Мукормикоз — инфекция, вызываемая разнообразными видами грибов семейства мукоровые. Наиболее частыми признаками болезни являются инвазивные некротические поражения в носу и на нёбе, вызывающие боль, лихорадку, орбитальный целлюлит с проптозом и гнойные выделения из носа.

Ранее индийские власти сообщали о выявлении более чем 40 тысяч случаев заражения «чёрной плесенью», или мукормикозом. От осложнения, вызванного грибковой инфекцией, в стране умерли уже более трёх тысяч человек.