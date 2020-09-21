В Роспотребнадзоре предупредили об опасности домашних консервов

Употребление консервов и солений домашнего приготовления может стать причиной ботулизма. Это заболевание поражает центральную нервную систему, а при несвоевременном обращении за медпомощью может привести к смерти человека, предупредили в Роспотребнадзоре.
Там пояснили, что возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Поэтому им можно заболеть после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства.
Самое опасное в этой ситуации то, что внешний вид, вкус и запах продуктов при наличии опасных бактерий не изменяется, а консервная банка может не вздуться.
Специалисты порекомендовали не покупать домашние консервы в герметически закрытых банках, а также продукты домашнего копчения на рынках и у случайных продавцов. Вероятность того, что продукция приготовлена без соблюдения правил гигиены и температурного режима, велика.
Кроме того, хранить домашние консервы необходимо только в холодильнике или погребе, а перед употреблением — подвергать температурной обработке в течение 15–20 минут.
Также в Роспотребнадзоре посоветовали не готовить консервы в домашних условиях из грибов, мяса, рыбы, моркови, свёклы, портулака и укропа. Дело в том, что их трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма. Категорически нельзя консервировать продукты с признаками порчи и гнили, а также нарушать общепринятую технологию приготовления — уменьшать количество соли, уксуса, либо сокращать время тепловой обработки.
По данным ведомства, ежегодно от ботулизма страдает около 200 человек. В первом полугодии 2020 года было зафиксировано 60 случаев, 6 из них закончились летальным исходом.
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