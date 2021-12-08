В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы при «омикроне»

Выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита являются основными симптомами при заражении штаммом «омикрон». Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Её слова приводит РИА Новости.

В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что в первую очередь у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель, — сообщила медик.

Она подчеркнула, что перечисленные симптомы могут сопровождаться стандартными для COVID-19 поражениями лёгких и других органов, в настоящее время об особенностях нового штамма известно немногое.

В свою очередь младший научный сотрудник клинического отдела Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина сказала, что информации о симптомах у детей тоже пока мало. Однако одним из характерных симптомов является сыпь. Она проявляется у 15% пациентов.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, член-корреспондент РАН профессор Пётр Чумаков заявил, что сыпь на коже при COVID-19 может возникнуть из-за микротромбозов.

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов заявил, что новый штамм COVID-19 «омикрон» быстрее опускается в лёгкие человека, вызывая пневмонию: если раньше требовалось от 10 до 11 дней, то теперь на это уходит до 5 дней.