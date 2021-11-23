В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Нижегородской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса граждан в возрасте 60 лет и старше. Вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной для ревакцинации им предписано пройти до 17 декабря 2021 года, а вторым компонентом — до 7 января 2022 года. Об этом сообщается на сайте местного управления Роспотребнадзора.

В сообщении уточняется , что в течение ноября рост заболеваемости коронавирусом у людей в возрасте 60 лет и старше составил 31,2%, на их долю приходилось 25,6% всех случаев заболевания. В октябре этот показатель составил 23,8% всех зарегистрированных случаев заболевания. Этим и объясняется включение этой группы людей в перечень подлежащих вакцинированию.

Ранее обязательную вакцинацию для лиц 60 лет и старше ввели в Ростовской области, Кировской области, Хабаровском крае, Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Кемеровской области и Краснодарском крае.

Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что обязательная вакцинация от COVID-19 для россиян старше 60 лет должна быть введена на федеральном уровне. По его словам, этот шаг будет оправдан, поскольку они входят в группу риска тяжёлого течения заболевания. Больные же хроническими заболеваниями часто имеют лечащего врача, который может выбрать оптимальный срок для вакцинации, чтобы она не пересекалась с курсом лечения или периодом обострения.