В НИЦ им. Гамалеи объяснили причину высокой смертности от COVID в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-сомнолог Павел Кудинов объяснил, чем может быть вреден недосып. По словам медика, недостаточное количество сна может привести к возникновению опухолей, ослаблению иммунитета и снижению концентрации внимания.

Это увеличение риска опухолей, это со временем приводит к артериальной гипертензии, ну и снижение памяти, внимания, работоспособности, скорости реакции и так далее, — отметил специалист. Врач также подчеркнул, что из-за...