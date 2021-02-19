В НИЦ им. Гамалеи объяснили причину высокой смертности от COVID в РФ

https://static.news.ru/photo/b3444046-72bd-11eb-81eb-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Осенью 2020 года в России заметно вырос уровень смертности среди пациентов, которым диагностировали коронавирус. Причины такого явления кроются в том, что среди заболевших оказалось много пожилых людей с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые обострялись на фоне инфекции, сообщил ведущий специалист центра им. Гамалеи Федор Лисицын.
Объясняется оно понятно. Многие люди, которые погибают от коронавирусной инфекции, имеют и сопутствующие заболевания. Чаще всего, это достаточно пожилые люди, это люди с хроническими заболеваниями, и процент людей с действительно серьёзной хроникой в РФ правда высок, у нас трудно найти пожилых людей старше 60 лет, у которых бы не было того или иного хронического заболевания, поэтому смертность такая достаточно высокая, — цитирует Лисицына РИА Новости.
В то же время он уточнил, что во время первой волны распространения COVID-19 в России весной 2020 года точности систем тестирования на коронавирус не хватало, чтобы достоверно определять причины летального исхода.
Весной того года ещё наблюдалось следующее — недостаточно высокий уровень тестирования и точность тест-систем не позволяли в случае смерти человека, чья смерть была ускорена коронавирусной инфекцией, определить, что тому способствовало, — отметил эксперт.
В России за последние сутки коронавирусом заразились 13 433 человека, жертвами пандемии стали 470 россиян, писал NEWS.ru.