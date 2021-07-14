В Москве выявили минимальное число заражённых COVID-19 с начала июня

Число заразившихся COVID-19 в Москве возросло за сутки на 3966 против 4991 днём ранее. Как следует из данных оперштаба по коронавирусу, такой показатель зафиксирован впервые с 8 июня.

В относительном выражении прирост составил 0,28%. Всего, по данным штаба, с начала пандемии в столице зафиксировали 1 443 598 случаев заражения. В городе также за сутки выздоровели 7519 человек, а всего с начала пандемии — 1 250 506 пациентов.

За минувшие 24 часа в столице от COVID-19 умерли 109 человек. Всего же жертвами пандемии в Москве стали 23 967 человек.

При этом в России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 786 человек — рекордное количество с начала пандемии.

Также в стране за минувшие сутки заразились 23 827 человек, выздоровели 21 269 граждан. Всего же за время пандемии в России COVID-19 перенесли 5 857 002 пациентов, а от его последствий вылечились 5 257 483 россиян.

Ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала, что пандемия, вызванная COVID-19, полностью закончится в России и в мире в 2022 году. Данный сценарий будет зависеть от темпов вакцинации.