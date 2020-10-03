В Москве выявили ещё 3327 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/44927c16-0617-11eb-8a94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки московские врачи поставили диагноз COVID-19 3327 пациентам. Ранее такие показатели были в мае. Рост заболеваемости в столице и по всей России отмечается с 20 сентября.

Мэр Москвы заявил, что ситуация с COVID-19 в городе «несколько стабилизировалась», но число госпитализированных всё равно приближается к 1000 человек в сутки. Тем не менее, подчеркнул Сергей Собянин, закрывать или ограничивать работу предприятий пока не планируется.

За последние сутки в Москве по выздоровлении было выписано 944 человека, скончались 29 пациентов с подтверждённым COVID-19. Всего в столице с начала эпидемии выявили 303 940 случаев инфицирования. Большинство заболевших — 253 031 — уже поправились. Побороть вирус не смогли 5343 пациента.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 215 001 случай коронавируса. За весь период зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровело 979 143 человека. Учитывая поправившихся и умерших, COVID-19 сейчас в стране болеют 214 500 человек, писал NEWS.ru.