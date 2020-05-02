В Москве могут запустить разработку и производство вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/68aab01c-8c75-11ea-95ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Davide Fracassi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Московский институт может стать разработчиком вакцины от коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, для создания вакцины закрытые научно-исследовательские институты должны иметь высокий уровень защиты.

Но судя по тому, что докладывалось президенту на одном из селекторов, то, вполне возможно, что именно московский институт будет разработчиком такой вакцины, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в Москве также есть возможности для производства препаратов. Он подчеркнул, что сроки и объёмы производства вакцины определяются не технологическими аспектами, так как «это вопрос науки». Собянин уверен, что вакцина будет создана.

NEWS.ru писал, что до середины лета заметных подвижек в создании вакцины от коронавируса не будет. Об этом заявила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вакцина не появится до второй волны распространения коронавируса. Скачок заболевания может произойти, когда население полностью расслабится. Масштабы вспышки будут зависеть от реакции системы здравоохранения, отметила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.