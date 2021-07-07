У людей отмечены трёхкратные случаи заражения COVID-19

В мире фиксируются случаи заболевания коронавирусом в третий раз. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, пишет РИА Новости.

Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз, те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы люди, которые болеют в третий раз, — цитирует его агентство.

Получается, что вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз, сообщил Тимаков. И в некоторых случаях третий раз даже бывает сильнее, чем первые два, отметил он.

Ранее стало известно, что инкубационный период коронавируса сократился до четырёх-пяти дней. Об этом сообщил главный врач ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко. Он отметил, что при этом клиническая картина серьёзно не поменялась. Проценко также прокомментировал взрыв заболеваемости смертоносной инфекцией в России.