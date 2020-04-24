В Минздраве уточнили, на какой день к коронавирусу вырабатываются антитела

https://static.news.ru/photo/59e7a788-863a-11ea-83d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые антитела к коронавирусной инфекции вырабатываются на пятый день от начала симптомов, а некоторые — на 14-й день.

Об этом сообщили в Минздраве России, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что разработчики системы для лечения заражённых коронавирусом с помощью плазмы крови переболевших людей подготовили документацию для Росздравнадзора и приготовились к испытаниям, заявил директор Научного центра эпидемиологии, академик РАН Александр Гинцбург. По словам академика, систему зарегистрируют в течение следующей недели, а испытания займут до двух недель. Разработчики предложили использовать метод для лечения больных средней тяжести, чтобы снизить нагрузку на реанимации.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 выздоровели, 325 умерли.