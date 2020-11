В Минздраве РФ рассчитывают на скорое появление вакцины от ВИЧ

Фото: pixabay.com

Боль в животе оказалась симптомом редкой, но смертельно опасной болезни у американки, обратившейся по этому поводу за медицинской помощью. У неё была диагностирована «блуждающая селезёнка».

Редкий случай был описан в журнале The New England Journal of Medicine. Врачи пояснили, что 36-летняя женщина проходила обследование печени, но никакой патологии у неё обнаружено не было. Через день...