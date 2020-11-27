В Минздраве РФ рассчитывают на скорое появление вакцины от ВИЧ

Главный специалист Министерства здравоохранения РФ по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус надеется, что в мире в ближайшие годы появится вакцина от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
На выходе несколько образцов такой вакцины, мы будем надеяться, что вакцина от ВИЧ будет создана в ближайшие годы, — приводит слова специалиста РИА Новости.
По словам Мазуса, человечество находится в одном шаге от победы над ВИЧ, когда один укол позволит полностью обезопасить себя от опасного заболевания.
Ранее представитель Минздрава РФ заявлял, что в России установился стабильный уровень прироста числа заражённых ВИЧ-инфекцией, что можно считать выходом на плато заболеваемости. По его словам, в стране выявлено более 1 млн случаев заражения вирусом иммунодефицита человека, сообщал NEWS.ru.
В Роспотребнадзоре, в свою очередь, сообщали, что болеющие ВИЧ люди более подвержены инфицированию COVID-19, но реже обращаются к врачам.
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