Роспотребнадзор: люди с ВИЧ более подвержены коронавирусу

https://static.news.ru/photo/bc21e734-3057-11eb-b44c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование и выяснили, что ВИЧ-положительные люди более подвержены инфицированию COVID-19, но реже обращаются к врачам, заболев.

В проведённом ведомством совместно «Коалицией по готовности к лечению» при поддержке ЮНЭЙДС исследовании принял участие 931 человек из 68 российских регионов, передаёт РИА Новости. Среди респондентов были как люди, живущие с вирусом иммунодефицита человека, так и ВИЧ-отрицательные россияне, передаёт РИА Новости.

Число людей, живущих с ВИЧ, с выявленными маркерами COVID-19 в 4 раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов. При этом они в два раза реже, по сравнению с ВИЧ-негативными респондентами, проходили обследование на коронавирусную инфекцию и реже обращались за медицинской помощью даже при наличии симптомов, — говорится в сообщении.

Полученные результаты требуют изучения причин повышенной заболеваемости среди этой категории пациентов. В то же время, необходимо выяснить, почему ВИЧ-положительные россияне чаще предпочитают лечиться самостоятельно и не обращаются к медикам.

Вероятно, люди, живущие с ВИЧ, относятся к группе особо уязвимых коронавирусной инфекцией COVID-19, поэтому необходимо проведение исследований по безопасности и эффективности вакцинации в этой группе, — отметили в ведомстве.

Также в ходе исследования была выявлено, что среди носителей ВИЧ, переболевших коронавирусом, было больше мужчин, несмотря на то, что большинство респондентов (67,6%) — женщины.

Вирус иммунодефицита человека постепенно разрушает иммунную систему, пока сопротивляемость организма болезням не становится крайне низкой. СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита, — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

Как писал NEWS.ru, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о последствиях коронавируса для человеческого организма. Он сообщил, что у переболевших COVID-19 пациентов зачастую наблюдаются повреждения центральной и периферической нервной системы. У таких больных при магнитно-резонансной томографии наблюдается картина, очень похожая на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе.