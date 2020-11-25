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Врач сравнил последствия COVID-19 со СПИДом и инсультом

17:00, 25 ноября 2020 171
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о последствиях коронавируса для человеческого организма. Он сообщил, что у переболевших COVID-19 пациентов зачастую наблюдаются повреждения центральной и периферической нервной системы.

В частности, по его словам, речь идёт о провалах в памяти, отсутствии обоняния, нарушении слуха, нарушении чувствительности в различных частях тела человека. Специалист подчеркнул, что подобные симптомы могут сохраняться на протяжении долгого времени, так как восстановление нервных клеток — процесс длительный.

Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе, — отметил Жемчугов.

Также, по словам иммунолога, у перенёсших коронавирус наблюдается загустение крови и гелеобразование, которое долго не рассасывается.

Это не инсульт, но очень похоже, — отметил он.

Жемчугов в эфире НСН заявил о необходимости обратить внимание на лечение сосудов, повреждённых при коронавирусе, а также призвал контролировать свёртываемость крови.

Ранее NEWS.ru писал о том, что летом 2020 года в Интернете появился документ, озаглавленный «Протокол терапии у пациентов с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе». Минздрав отрицает его создание.

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