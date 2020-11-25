По Сети гуляет фальшивый протокол лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/9903a700-2f1d-11eb-9649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летом 2020 года в Интернете появился документ, озаглавленный «Протокол терапии у пациентов с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе». Минздрав отрицает его создание.

Протокол, который приписывается Минздраву, содержит рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. При этом он имеет некоторое сходство с настоящими инструкциями ведомства для врачей. Однако медики считают, что советы по лечению в этом «документе» могут навредить, сообщает «Царьград».

В частности, в нём есть препараты, которые назначаются врачом только при средней и тяжёлой форме COVID-19. Например, антибиотики левофлоксацин и цефтриаксон. Более того, создатели фальшивки добавили в список лекарства, которые вообще не имеют доказанного механизма действия.

В «протоколе» прописаны витамины в достаточно больших дозах, их также должен назначать врач. К тому же здесь указан огромный спектр препаратов, многие могут друг с другом не сочетаться, — цитирует издание врача московской поликлиники № 5 Викторию Беленькую.

При этом обвинить в распространении фейка на данный момент некого. Никаких подписей и печатей на документе нет. Есть только ссылка, которая никуда не ведёт.

Как писал NEWS.ru, за фейк о коронавирусе на 20 тыс. рублей была оштрафована жительница Свердловской области. Публикацию ложной информации она объяснила желанием напугать общественность, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции.