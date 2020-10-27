Минздрав: Россия выходит на плато по ВИЧ-инфекции

https://static.news.ru/photo/92935262-186b-11eb-96a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России установился стабильный уровень прироста числа заражённых ВИЧ-инфекцией, что можно считать выходом на плато заболеваемости. Об этом заявил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус.

Сегодня наша страна достигла достаточно многого, у нас стабильные цифры по приросту, условно мы вышли на плато ВИЧ-инфекции. В последние годы у нас выявляется все меньше больных, — цитирует его «Интерфакс».

Мазус добавил, что всего в стране выявлено более 1 млн случаев ВИЧ-инфекции.

В свою очередь академик РАН, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский считает, что до выхода на плато далеко. По его мнению, в этом году может быть даже зафиксировано снижение прироста ВИЧ-инфицированных и умерших от СПИДа. Но это связано с тем, что часть ресурсов ушла на борьбу с эпидемией COVID-19 и количество обследований снижается.

Покровский считает, что для того чтобы страна вышла на плато, в ней должно регистрироваться столько же ВИЧ-инфицированных, сколько умирает от СПИДа. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году было зарегистрировано больше 90 тысяч новых случаев, а умерли порядка 30 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, в России смертность от инфекционных заболеваний в 3,5 раза превышает аналогичные показатели стран Восточной Европы, близких по уровню экономического развития. При этом в возрастной группе от 30 до 44 лет в России этот показатель был в 16 раз выше, чем в Чехии, Польше, Венгрии и ряде других государств бывшего соцлагеря. А также почти в 28 раз выше, чем в странах Западной Европы.

При этом статистика продолжает ухудшаться: в период с 2012-го по 2018 год смертность от инфекций в нашей стране выросла на 10%. Самые распространённые болезни, которые уносят жизни людей в самом расцвете сил, — ВИЧ, туберкулёз и вирусные гепатиты.