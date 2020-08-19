Почему Россия остаётся рассадником ВИЧ и туберкулёза

Ещё 100 лет назад продолжительность жизни в России была более чем в два раза меньше, чем сейчас. Основная причина — отсутствие антибиотиков и распространение инфекционных заболеваний. С появлением антибактериальной терапии многие болезни были побеждены. Несмотря на это, сотни тысяч россиян продолжают умирать от туберкулёза и вирусных гепатитов. NEWS.ru узнал у экспертов, как остановить распространение опасных болезней.

В России смертность от инфекционных заболеваний в 3,5 раза превышает аналогичные показатели стран Восточной Европы, близких по уровню экономического развития, отметила в беседе с NEWS.ru руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова. Она добавила, что в возрастной группе от 30 до 44 лет в России этот показатель был в 16 раз выше, чем в Чехии, Польше, Венгрии и ряде других государств бывшего соцлагеря. А также почти в 28 раз выше, чем в странах Западной Европы.

При этом статистика продолжает ухудшаться: в период с 2012-го по 2018 год смертность от инфекций в нашей стране выросла на 10%. Самые распространённые болезни, которые уносят жизни людей в самом расцвете сил — ВИЧ, туберкулёз и вирусные гепатиты, рассказала Улумбекова.

Чтобы исправить ситуацию, необходим комплекс мер по улучшению работы инфекционной службы в России, сообщила эксперт. Во-первых, это восстановление коечного фонда и оснащение больниц современным лабораторным оборудованием. Во-вторых, увеличение количества врачей-инфекционистов.

Из-за низкой оплаты труда, нелёгкой и высокорискованной работы мало кто хочет трудиться по этой специальности, дефицит таких специалистов от установленного норматива составляет почти 30%. А ведь врач-инфекционист — это элита врачей терапевтического профиля. Они должны знать и вирусологию, и эпидемиологию, и инфекционные болезни, и терапию, и неотложные состояния. К сожалению, у нас обучение в ординатуре по инфекционным болезням после окончания вуза длится всего 2 года, а в развитых странах — минимум 4 года. Да и в ординатуре у нас платят копейки. Вот и сложился серьёзный дефицит врачей этой важной и интереснейшей специальности. Гузель Улумбекова руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук

Ещё одно предложение Гузель Улумбековой — обеспечить пациентов необходимыми лекарствами без перебоев. Инфекционные болезни, от которых умирают россияне, можно успешно лечить.

Повысить эффективность управления санитарно-эпидемиологической службой (СЭС) — ещё одна мера, которая поможет справиться с распространением инфекций в нашей стране и улучшить контроль над эпидемиологической обстановкой. По словам Улумбековой, СЭС необходимо вывести из состава Роспотребнадзора и включить в Минздрав. Роспотребнадзор занимается контролем качества потребительских товаров, что «серьёзно отвлекает кадры от функции охраны здоровья и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия». Совмещение двух функций значительно ухудшает качество работы ведомства. К тому же такой практики нет ни в одной развитой стране мира.

В большинстве государств Европы СЭС относится к структуре Министерства здравоохранения. И это логично, потому что она отвечает за охрану здоровья людей и борьбу с массовыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями. Главный санитарный врач должен являться первым заместителем министра здравоохранения по этому вопросу. Управление эффективное, когда оно централизованное, — сообщила Улумбекова.

Сергей Лантюхов/News.ru

Во время эпидемии новой коронавирусной инфекции лечением пациентов занимался Минздрав, а проведением лабораторного тестирования — Роспотребнадзор, в результате возникали проблемы с координацией деятельности этих двух ведомств, особенно в первое время. С точки зрения эффективного расходования ресурсов не оправданна и конкуренция в разработке вакцин, которые одновременно разрабатывают и институты Минздрава, и Роспотребнадзора, сообщила Улумбекова.

Вместе с тем улучшить состояние здоровья населения невозможно без увеличения финансирования здравоохранения, подчеркнула собеседница. Траты на медицину в России должны вырасти почти в два раза. Сейчас на эту сферу расходуется 3,5% от ВВП, тогда как через несколько лет показатель должен составлять 6%. На треть этих денег следует обеспечить население лекарствами, ещё на треть — повысить зарплату медиков и профессорско-преподавательского состава. Ещё треть имеет смысл направить на реализацию специальных программ, в том числе на создание повышенной безопасности в медицинских организациях.

Объединение Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы имело под собой серьёзные основания, сообщила в беседе с NEWS.ru директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. СЭС проверяет не только заболеваемость населения, но и состояние окружающей среды, качество продуктов и всё санэпидблагополучие страны. Однако именно поэтому такая служба заслуживает того, чтобы быть самостоятельной, уверена эксперт.