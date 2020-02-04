Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва рассказала, как можно увеличить трудоспособность людей пожилого возраста. Об этом
Она пояснила, что людей пенсионеров становится больше, следовательно увеличивается количество пациентов в больницах и поликлиниках. По словам Ольги Ткачёвой, из этой ситуации есть два выхода, либо увеличивать количество мест и персонала в медицинских учреждениях, либо проходить осмотры ради профилактики заболеваний.
Но есть другой путь. Он более гуманный, а именно путь профилактики. Профилактики как можно в более раннем возрасте. Потому что процессы старения начинаются рано, намного раньше, чем мы думаем, — привела слова главного гериатра Минздрава радиостанция.
Ранее NEWS.ru писал о том, что почти половина населения России к 2060 году окажутся пенсионерами. Уже в 2020 году четверть населения страны станет старше 65 лет.
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