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Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва рассказала, как можно увеличить трудоспособность людей пожилого возраста. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она пояснила, что людей пенсионеров становится больше, следовательно увеличивается количество пациентов в больницах и поликлиниках. По словам Ольги Ткачёвой, из этой ситуации есть два выхода, либо увеличивать количество мест и персонала в медицинских учреждениях, либо проходить осмотры ради профилактики заболеваний.

Но есть другой путь. Он более гуманный, а именно путь профилактики. Профилактики как можно в более раннем возрасте. Потому что процессы старения начинаются рано, намного раньше, чем мы думаем, — привела слова главного гериатра Минздрава радиостанция.

Ранее NEWS.ru писал о том, что почти половина населения России к 2060 году окажутся пенсионерами. Уже в 2020 году четверть населения страны станет старше 65 лет.