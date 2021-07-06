Врач предупредила об опасности отказа от масок после прививки

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина рассказала, что носить маски после прививки от коронавируса необходимо, так как антитела вырабатываются только спустя семь дней. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист заметила , что в первые дни после первой дозы вакцины отказываться от противоэпидемических мер нельзя, так как остаётся риск заразиться. В частности, не стоит забывать про медицинские маски и социальную дистанцию.

Драпкина напомнила, что полностью иммунитет формируется через 42 дня после первой прививки. Но даже после этого отказываться от средств защиты нельзя.

Кроме того, медик уточнила, что если после первой прививки человек чем-то заболел, то введение второй дозы препарата можно отложить на срок от двух до четырёх недель.

Ранее каждый десятый россиянин заявил о намерении уволиться, если работодатель будет настаивать на обязательной прививке от коронавируса.