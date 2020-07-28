В Минздраве подтвердили влияние диабета на смертность от коронавируса

https://static.news.ru/photo/03b9abf0-d0e4-11ea-bf4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлые осложнения коронавирусной инфекции у больных сахарным диабетом наблюдаются значительно чаще. В связи с этим им чаще всего необходима госпитализация, заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов.

Он напомнил, что диабет входит в число заболеваний сосудов. Их наличие повышает риск летального исхода при тяжёлых формах коронавируса.

COVID-19 тяжелее протекает у пациентов с сопутствующими заболеваниями, и одним из наиболее значимых среди них является сахарный диабет, — цитирует Чуланова сайт телеканала «Звезда».

Представитель Минздрава добавил, что риск повышают также заболевания сердца.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз. Согласно представленной статистике, диабетиков госпитализируют в шесть раз чаще, чем других пациентов.

Диабет находится на втором месте по частоте осложнений после сердечно-сосудистых заболеваний. У таких пациентов могут быть проблемы с почками, инсульты, инфаркты миокарда, ухудшение зрения или иммунной системы.

При этом, согласно данным Минздрава, за последние десять лет число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27%.