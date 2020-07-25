В России стали выявлять диабет на 27% чаще, чем десять лет назад

https://static.news.ru/photo/96cb8ad4-cfcd-11ea-9b2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Maude/moodboard/Global Look Press

Число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России выросло на 27% по сравнению с показателями 2010 года, следует из данных Минздрава РФ.

В 2019 году сахарный диабет впервые был диагностирован у 410,5 тыс. россиян, в 2010 — у 323,9 тыс. Таким образом, уровень заболеваемости (число впервые выявленных случаев на 100 тыс. населения) вырос на 22,5%, в 2010 году он составлял 228,3 новых случая на 100 тыс. населения, в 2019-м эта цифра выросла до 279,7, передаёт RT.

Наибольший уровень заболеваемости зафиксирован в Краснодарском крае (475,2 случая на 100 тыс. населения), Ленинградской области (435,4), Ростовской области (428,3), Кировской и Оренбургской областях (413,3 и 400,4 случаев на 100 тыс. населения). Наименьшие показатели отмечены в в Чечне (64,1), Дагестане (100,1), Приморском крае (112,2), Ингушетии (115,4) и Забайкальском крае (136,6).

Рост заболеваемости вызван сочетанием нескольких факторов, в их числе — улучшение качества диагностики сахарного диабета, считает старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Илья Барсуков.

Конечно, люди проходят и диспансеризацию, и какие-то индивидуальные чекапы — выявляемость диабета стала лучше за последние десять лет однозначно, — сказал учёный.

Также, по мнению Барсукова, играет роль и увеличение численности пожилых людей. Особенно это касается южных регионов страны, куда люди старшего возраста, среди которых диабет распространён шире, чем в популяции в целом, переезжают из северных регионов.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные из США сообщили, что добавление корицы в пищу поможет людям в преддиабетическом состоянии улучшить состояние здоровья и нормализовать уровень сахара в крови.