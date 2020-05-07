В Минздраве дали прогноз по распространению коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/80189f30-908e-11ea-8506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция может активно распространяться в России до июня. Но жизнь без ограничений вернётся нескоро. Такое мнение высказала главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

Представитель ведомства не исключила, что распространение инфекции в стране может продлиться и после июня. Вместе с тем она выразила надежду на то, что принятые меры не дадут COVID-19 циркулировать более 100 дней, после чего он, скорее всего, «займёт свое место среди других», став сезонным, передаёт НСН.

Ранее NEWS.ru писал, что в течение ближайших двух недель стоит ожидать пика по заражению коронавирусом в России. Сначала он наступит в Москве, потом на пиковые значения выйдут регионы. Такое мнение высказал замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).