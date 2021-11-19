В мэрии Москвы сообщили о резком падении заболеваемости ковидом

За период с момента окончания нерабочих дней уровень заболеваемости COVID-19 в столице упал наполовину, число госпитализаций уменьшилось на 45%. Это снизило нагрузку на больницы и в дальнейшем позволит вернуть их к нормальному функционированию, сообщила в интервью телеканалу «Россия 24» заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На сегодня удалось высвободить от «ковида» 1400 коек. Если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных наших городских больниц и больше их не использовать в «ковиде», — с казала Ракова.

Тем не менее она добавила, что эпидемиологическая ситуация в столице может измениться в любой момент, и призвала москвичей вакцинироваться и соблюдать ограничения, связанные с коронавирусом.

Ранее о высвобождении ковидных коек и готовности вернуть их к допандемийному профилю сообщили и в регионах. Так, в больницах Санкт-Петербурга свободны 47,28% специализированных под ковид коек. В Якутии количество госпитализаций снизилось на 29% по сравнению с предыдущей неделей, пациентов с тяжёлым течением заболевания стало меньше на 49%. Свободный коечный фонд в регионе составляет 31%. Стабилизировалась ситуация и в Самарской области, где число госпитализаций снизилось на 24%, коечный фонд свободен на 37%.