В Красном Кресте развеяли миф о заражении COVID от прививки

Заражение коронавирусом от вакцины невозможно, но в период формирования иммунитета есть риск инфицироваться. Об этом рассказал глава Российского Красного Креста Павел Савчук, передаёт РИА Новости.

Заразиться от самой вакцины нельзя, так как она не содержит полного вируса, полного генетического материала вируса, коронавирусной инфекции, — приводит агентство его слова.

Специалист разъяснил, что в вакцине присутствует только часть вируса, которая служит для организма стимулом к выработке иммунитета. При этом до его полного формирования риск заражения существует.

Савчук добавил, что согласно данным на конец июня, в России от коронавируса вакцинировано 15% населения. Он добавил, что коллективный иммунитет необходим для защиты тех, кто не может сейчас привиться.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина призвала привившихся от коронавируса не отказываться от ношения защитных масок сразу после процедуры. Она пояснила, что антитела вырабатываются только по прошествии семи дней после вакцинации, а полностью иммунитет формируется через 42 дня после введения первого компонента вакцины.