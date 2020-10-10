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В Китае назвали помогающие похудеть три продукта

09:49, 11 октября 2020
Фото: Unsplash

В рационе желающих похудеть обязательно должны быть три продукта: огурцы, брокколи и овсяные хлопья.

Как пишет китайское издание «Sohu», огурцы ускоряют сжигание жиров, имея при этом низкую калорийность. К тому в огурцах содержится большое количество волокон, которые дают организму чувство насыщения.

Такими же свойствами обладает и брокколи. Этот овощ ускоряет обмен веществ и кровообращение. Также в этом продукте содержится большое количество пищевых волокон, которые способствуют насыщению, и помогают сжигать жир.

Особенно полезны для естественного похудения овсяные хлопья. Их можно есть вместе с йогуртом. Употребление этого продукта обеспечивает чувство сытости, тем самым снижая потребление других калорий, а также помогает очищать кишечник.

Ранее научный руководитель направления функционального восстановления здоровья Академии материнства Антон Поляков рассказывал NEWS.ru о новых способах коррекции замедленного обмена веществ.

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