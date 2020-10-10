В Китае назвали помогающие похудеть три продукта

В рационе желающих похудеть обязательно должны быть три продукта: огурцы, брокколи и овсяные хлопья.
Как
Такими же свойствами обладает и брокколи. Этот овощ ускоряет обмен веществ и кровообращение. Также в этом продукте содержится большое количество пищевых волокон, которые способствуют насыщению, и помогают сжигать жир.
Особенно полезны для естественного похудения овсяные хлопья. Их можно есть вместе с йогуртом. Употребление этого продукта обеспечивает чувство сытости, тем самым снижая потребление других калорий, а также помогает очищать кишечник.
Ранее научный руководитель направления функционального восстановления здоровья Академии материнства Антон Поляков рассказывал NEWS.ru о новых способах коррекции замедленного обмена веществ.
Добавьте наши новости в избранные источники