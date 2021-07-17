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В Израиле разработали лекарство от COVID-19 из стволовых клеток

15:37, 18 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Израильская компания Bonus BioGroup Ltd разработала препарат от коронавируса на основе стволовых клеток. Об этом сообщает РИА Новости.

Стволовые клетки могут успокаивать иммунную систему и таким образом восстанавливать повреждённые ткани. Их берут у здоровых людей и изменяют определённым образом. На приготовление препарата уходит порядка десяти дней.

Пациенту делают три инъекции в течение суток, лекарство нормализует уровень насыщения крови кислородом. В результате лёгкие очищаются через месяц после лечения, а в некоторых случаях быстрее.

Специалисты отмечают, что препарат не имеет серьёзных побочных эффектов. Лекарство уже прошло первую стадию испытаний. Самочувствие заражённых COVID-19 в тяжёлом состоянии с хроническими заболеваниями улучшалось в течение суток.

Ранее известный врач Евгений Комаровский назвал препараты, которыми опасно лечиться при коронавирусе. По его словам, для профилактики COVID-19 ни в коем случае нельзя принимать антибиотики.

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